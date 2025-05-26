Laschet’ten İsrail’e: Açlık Suçtur

ALMANYA’DAN İSRAİL’İN TUTUMUNA ELEŞTİRİ

Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Armin Laschet, İsrail’in Gazze’ye insani yardım gönderimini yavaşlatma davranışını sert bir dille eleştirdi. Alman kamu yayıncısı ZDF’de yayımlanan “Berlin Direkt” programında konuşan Laschet, bu tutumun uluslararası hukukla uyumlu olmadığını ifade etti.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRILIK

Laschet, “İnsanları açlığa mahkûm etmek, uluslararası hukuka açıkça aykırıdır” diyerek, Gazze’ye gönderilen gıda, ilaç ve temel yardım malzemelerinin engellenmesini, savaşla mücadele değil, sivil halkı hedef alan bir ihlal olarak tanımladı. Savaş koşullarında bile sivil halkın korunmasının ve insani yardımların ulaştırılmasının uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri olduğunu hatırlattı. Laschet, İsrail hükümetine yardım akışının hızlandırılması için gerekli adımların atılmasını talep etti.

Almanya’nın “devlet aklı” ilkesini de ele alan Laschet, bu kavramın İsrail’in güvenliğine öncelik vermesine rağmen, İsrail’deki her hükümet politikası için koşulsuz olumlu bir tutum sergilemek anlamına gelmediğini belirtti. “Devlet aklı, radikal sağcı bakanları ya da her askeri operasyonu onaylamak değildir” ifadelerini kullandı. Bu ilke, ancak İsrail’in varlığı tehlikeye girdiğinde Almanya’nın yanında yer alması gerektiğini belirtti.

NETANYAHU’NUN DURUMU

Programda aynı zamanda, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin tutuklama kararı çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Almanya’ya gelmesi durumunda tutuklanıp tutuklanmayacağı sorusu da gündeme geldi. Bu konuda Laschet, “Netanyahu’nun şu an Almanya’ya gelmesine gerek yok. Zaten temaslar sürüyor. Alman Dışişleri Bakan Yardımcısı İsrail’e giderek doğrudan görüştü. Netanyahu’nun herhangi bir konferans için Almanya’ya gelmesi halinde tutuklanacağını sanmıyorum.” şeklinde yanıt verdi.