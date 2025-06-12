Lavanta Tarlası, Ziyaretçileri Ağırlıyor

BAYRAMDA DOĞA VE FOTOĞRAF TUTKUNLARINDAN YOĞUN İLGİ

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki Köseilyas Mahallesi’nde bulunan lavanta tarlası, bayram tatiliyle birlikte doğa ve fotoğrafseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bir mekan haline geldi. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen ziyaretçiler, mor çiçeklerin arasında hem huzur buluyor hem de sosyal medyada paylaşmak için kartpostallık görüntüler yakalıyor.

FATİH ÖZGÜL’DEN AÇIKLAMALAR

Köy girişinde yer alan 3 dönümlük lavanta bahçesini 5 yıl önce faaliyete geçiren üretici Fatih Özgül, lavanta yetiştiriciliğini sadece tarımsal bir etkinlik değil, aynı zamanda turizm açısından da önemli bir faaliyet olarak değerlendirdiklerini aktarıyor. Üç yıl önce bahçelerini ziyarete açtıklarını belirten Özgül, her yıl artan ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade ediyor.

YENİ DOĞAL ÇEKİM ALANI

Fatih Özgül, yaptığı açıklamada, “Köseilyas girişinde lavanta bahçesi olarak hizmet vermekteyiz. Yaklaşık 5 sene önce lavanta ekimimizi yaptık. 3 dönümlük bir alanda lavanta üretimi yapıyoruz. 3 sene önce de bahçemizi ziyarete açtık” ifadelerini kullanıyor. Lavanta bahçesi, doğal güzellikleriyle bölgedeki ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.