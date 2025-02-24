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Lavrov’un Türkiye Ziyareti: Gündemdeki Konular Neler?

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DİPLOMATİK GÖRÜŞMELERİ KAPSIYAN ZİYARET

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Lavrov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da bir araya gelecek. Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, TASS’a yaptığı açıklamada, ziyaretin geniş bir konu yelpazesini kapsayacağını ifade etmişti. Fransız haber ajansı AFP’nin aktardığına göre, Lavrov’un Türkiye ziyareti sonrasında, Rusya’nın müttefiki İran’a geçmesi bekleniyor. Lavrov, Türkiye’ye en son Ekim 2023’te gelmişti.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ VE GÖRÜŞMELER

AFP, Türkiye’nin NATO üyesi olarak, Moskova ve Kiev arasında doğrudan görüşmelere iki kez ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, Türkiye’nin çatışmalara son vermek için öncü bir rol üstlenme arzusunu vurguladı. Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin Moskova, Kiev ve Washington’un katılımıyla Ukrayna konusunda müzakerelere ev sahipliği yapmak için “ideal bir yer” olduğunu dile getirdi. Son dönemde Moskova ve Washington’un doğrudan diyalog sürecine başladığı belirtiliyor.

Rus ve Amerikalı yetkililer, Suudi Arabistan’da ilişkileri yeniden inşa etmek için bir araya geldi. Görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki diplomatik yakınlaşmanın arka planında gerçekleşiyor. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, kendisinin masada olmadığı bir Ukrayna anlaşmasının yapılabileceğinden endişe duyduğunu belirterek bu görüşmeleri kınadı. Lavrov’un Türkiye ziyaretinde, Ukrayna krizi, ikili ilişkiler, enerji iş birliği ve bölgesel gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor. Görüşmeden çıkacak sonuçlar, bölgesel ve küresel dengeleri nasıl etkileyecek? Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

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