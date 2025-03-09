Lazkiye’deki Şiddet Olaylarına İlişkin Açıklama

ŞİDDET OLAYLARI SONRASI BEKLENEN AÇIKLAMA

Lazkiye ilinde meydana gelen şiddet olayları hakkında beklenen açıklama yapıldı. Sosyal medyada yayımlanan bir videoya göre, Ahmed Şara, Şam’ın Mezze Mahallesi’ndeki camide sabah namazından sonra şiddet olaylarına yönelik düşüncelerini dile getirdi. Şara, “Kriz güvenli şekilde atlatıldı” diyerek, “Ülkede yaşananlar, beklenen zorluklardır. Birliği ve Suriye halkı arasında sivil barışı korumalıyız” ifadelerini kullandı.

DEVİRİK REJİM YANLILARINDAN SALDIRI

SANA’nın haberine göre, devrik Esad rejimi yandaşı gruplar, Lazkiye’deki SADCOP petrol tesisine saldırı düzenledi. Güvenlik güçleri, bu saldırıya ilişkin yaptıkları açıklamada, İdlib’den Lazkiye’ye giden saldırganların püskürtüldüğünü belirtti.

NE OLMUŞTU?

Suriye’de devrik Esed rejimi unsurlarının 6 Mart’ta Lazkiye’nin Ceble ilçesinde gerçekleştirdiği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Bu olayların ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve çok namlulu roketatar gibi ağır silahları içeren yüzlerce araçtan oluşan takviye birliklerini Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için bir operasyon başlatmıştı. Operasyonlar sonucunda en az 50 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği ve bazı silahlı grupların bölgede sivil hedeflere saldırdığına dair uluslararası basında haberler ve görüntüler yer aldı.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejim unsurlarının 6 Mart’taki saldırıyı kendilerini test etmek için gerçekleştirdiğini belirterek, birlik ve beraberlik mesajı vermişti. Ülkeyi yeniden inşa etmek istediklerini vurgulayan Şara, “Kan dökme amacımız yok” dedi. Güvenlik güçlerine hızlı müdahale ve performansları için tebrik ettiğini söyleyen Şara, “Güvenlik güçlerine kimsenin aşırılığa ve tepkide ölçüsüzlüğe izin vermemesi gerektiğini vurguluyor, bunu önlemek için çalışmaları gerektiğini söylüyorum. Bizi düşmanlarımızdan ayıran şey, ilkelerimize olan bağlılığımızdır. Ahlakımızdan vazgeçtiğimiz anda düşmanlarımızla aynı düzeye ineriz” ifadelerini kullandı. Şara, düşmüş rejimin kalıntılarının bir provokasyon peşinde olduğunu ve bunun aşırılıklara yol açacak bir durum yaratmayı amaçladığını belirtti.