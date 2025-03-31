Le Pen Yolsuzluktan Suçlu Bulundu: Adaylığı Tehlikede Mi?

MARINE LE PEN’İN YARGILANMASININ SONUCU

Fransa’da 2027 cumhurbaşkanı seçimlerine katılacağını açıklayan siyasetçi Marine Le Pen, Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanma suçlamasından dolayı yargılandığı davada suçlu bulundu. Paris Ceza Mahkemesi, geçen yıl başlayan duruşmada kararını açıkladı. Mahkeme, Le Pen ile beraberinde yer alan 8 Avrupa Parlamentosu (AP) üyesini yolsuzluktan suçlu buldu. Paris Savcılığı, Le Pen hakkında 5 yıl boyunca seçimlerden men yasağı uygulanmasını talep ederken, mahkemenin itiraz ve temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemek istemiyor.

CEZA VE SONUÇLARI

Savcılık, Le Pen için 5 yıl hapis cezası, 5 yıl siyasetten men, ayrıca 300 bin avro para cezası talep etti. Bazı Fransız hukukçuları, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bir karara atıfta bulunarak, temyiz yolları tüketilmeden cezanın uygulanabileceğini ifade ediyor. Eğer yargıçlar Anayasa Mahkemesi kararından yola çıkarak temyiz sürecinden bağımsız olarak cezanın infazına yönelik bir karar alırsa, Le Pen 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışma hakkını kaybedebilir.

TEMYİZ SÜRECİ VE GÖRÜŞLER

Diğer hukukçular ise Anayasa Mahkemesi’nin kararının sadece yerel yetkilileri kapsayabileceğini belirtiyor. Anayasa Mahkemesi, 2024’te kamu fonlarını zimmetine geçirmekten yargılanan eski yerel seçilmiş Rachadi Saindou’nun görevden alınmasını onayan kararın yasalara uygun olduğunu belirtmişti. Bu durum, Le Pen’in durumu üzerinde de etkili olabiliyor.

OLAYIN ARKA PLANI

Le Pen’in Avrupa Parlamentosu milletvekilliği sırasında 2 kişiye hayali danışmanlık hizmetleri sunduğu ve bu kişiler için AP fonlarından maaş ödendiği iddia ediliyor. 2004-2016 yılları arasında yapılan soruşturma, Le Pen’in de aralarında bulunduğu bazı eski Ulusal Cephe Partisi üyelerine yönelikti. Paris Savcılığı, Le Pen ve partinin diğer AP üyelerinin, AB fonlarını kötüye kullandığı ve suçu gizledikleri gerekçesiyle dava açılmasını talep etmişti. Le Pen’in liderlik ettiği ve 2018’de adı değiştirilen Ulusal Birlik (RN) partisinin 27 üyesi, AB fonlarını kötüye kullanma nedeniyle Eylül 2024’te Paris Ceza Mahkemesinde yargı sürecine girecek.