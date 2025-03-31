Le Pen, Yolsuzluktan Suçlu Bulundu: Adaylık Tehlikede Mi?

MARINE LE PEN’İN SUÇLU BULUNMASI

Fransa’da 2027 cumhurbaşkanı seçimlerine katılacağını ilan eden siyasetçi Marine Le Pen, Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı davada mahkeme tarafından suçlu bulundu. Paris Ceza Mahkemesi, sancılı bir süreç içerisinde geçen yıl başlamış davada kararını duyurdu. Mahkeme, Le Pen ile birlikte 8 Avrupa Parlamentosu (AP) üyesini yolsuzluktan suçlu buldu. Le Pen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un geçmişteki seçimlerdeki en büyük rakiplerinden biri olarak tanınıyor.

SAVCILIKTAN HAPİS VE SEÇİM YASAĞI TALEBİ

Paris Savcılığı, mahkeme kararının ardından, itiraz ve temyiz süreçlerinin beklenmeden, aşırı sağcı lider için talep ettikleri 5 yıl süreyle seçimlerden men yasağının derhal uygulanmasını istiyor. Ayrıca, Le Pen için 5 yıl hapis cezası, 5 yıl siyasetten men ve 300 bin avro para cezası talep edildi.

TEMYİZ HUKUKU VE ETKİLERİ

Bazı Fransız hukukçular, Anayasa Mahkemesi’nin yakın bir tarihte verdiği karara atıfta bulunarak, temyiz yollarını tüketmeden cezaya çarptırılmanın uygulanabileceğini dile getiriyor. Eğer yargıçlar Anayasa Mahkemesinin kararına dayanarak temyiz süreci sürerken cezanın infazı yönünde bir karar alırsa, Le Pen 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışmasına engel olacak. Ancak bazı hukukçular, Anayasa Mahkemesi’nin kararının yalnızca yerel yetkililer için geçerli olabileceğini ve Le Pen’in davasını kapsamayabileceğini savunuyor.

OLAYIN DETAYLARI

Le Pen’in AP milletvekilliği sırasında, 2 kişiye hayali danışmanlık hizmetleri sunduğu gerekçesiyle AP fonlarıyla maaş ödendiği iddia ediliyor. 2004-2016 yılları arasında, Le Pen’in de dâhil olduğu bazı eski Ulusal Cephe Partisi’nin (şimdik adıyla Ulusal Birlik) AP milletvekilleri hakkında hayali istihdam oluşturdukları yönünde 2015’te bir soruşturma başlatılmıştı. Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen gibi partinin bazı AP üyeleri hakkında AB fonlarını kötüye kullandıkları ve suçu gizledikleri iddialarıyla dava açılmasını istemişti. 2018’de ismini Ulusal Birlik (RN) olarak değiştiren oluşumun önde gelen isimlerinin de aralarında bulunduğu 27 partilinin AB fonlarıyla kötüye kullanma davası, Eylül 2024’te Paris Ceza Mahkemesinde başlayacak.