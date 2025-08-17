League Of Legends 3. Sezon Başlıyor

3. SEZON HİKÂYESİ VE DÜNYA ŞAMPİYONASI

Dünyanın en çok tercih edilen MOBA oyunlarından biri olan League of Legends, 25.17 Yaması ile birlikte 3. Sezon’un başlangıcını yapıyor. Önceki sezonlarda yer alan hikâyeleri bir araya getiren bu yeni sezon, karakter merkezli anlatımları ile derinleşirken, 2025 Dünya Şampiyonası’nın da temellerini atıyor. Yeni sezon, “League of Legends”, “Noxus’a Hoş Geldin” ve “Ruh Çiçeği Ötesi” temalarını bir araya getiriyor. Bu bağlamda LeBlanc, Yunara, Atakhan ve Xin Zhao gibi ünlü karakterler ön plana çıkıyor. Ayrıca, 2025 League of Legends Dünya Şampiyonası’nın Çin’de yapılacağı bildirildi. Turnuva 14 Ekim’de Pekin’de başlayacak ve 9 Kasım’da Çengdu’da büyük final ile sona erecek. Şampiyonanın müziği ise 10 Ekim’de tüm oyuncularla buluşacak.

OYNAANIŞA DAİR ÖNEMLİ GÜNCELLEMELER

25.18 Yaması ile Riot Games, oyuncu davranışlarına yönelik daha fazla önlem alıyor. Hesap şişirme ve otostopçuluk gibi ikincil hesap kullanımına karşı daha sıkı tedbirler getiriliyor. Bu yeni güncellemelerin amacı, oyun deneyimini iyileştirerek oyuncuların daha adil bir ortamda mücadele etmesini sağlamak.

KOZMETİK YENİLİKLER VE ÖDÜLLER

Yeni sezona dair hazırlanan tanıtım videosuna ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Bu video, oyunculara yeni dönemle ilgili detaylı bilgiler sunuyor ve yeni içerikler hakkında heyecan verici ipuçları veriyor.