Lemurların Güneşli Sabah Ritüeli: Yoga Hissi

KÜÇÜK DOSTLAR GÜNEŞİ SEVİYOR

Antalya Doğal Yaşam Parkı’ndaki lemurlar, kış döneminde güneşin tadını çıkararak güne başlıyor. Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, “Her güneş doğduğunda oturuyorlar, tıpkı yoga yapar gibi” sözleriyle bu ilginç durumu anlattı. Lemurların güneşli havalara olan ilgisi oldukça belirgin. Park yetkilileri, bu aktivitenin lemurların kış rutini olduğunu ifade ediyor. Hayvanların, güneşli günlerde dışarıda zaman geçirmeyi sevdikleri vurgulanıyor.

SABAH GÜNEŞİNE MERHABA

Aygül Arsun, lemurların sabah güneşini selamladığını belirtiyor. “Barınağımızda lemurlar sabahları güneşi çok seviyor. Her güneş doğduğunda oturuyorlar, tıpkı yoga yapar gibi. Onların çok tipik bir oturuşu var, karınlarını açıyorlar. Gebe lemurların güneşi daha çok sevdiklerini ve bu davranışı daha sık sergilediğini fark ettik. Karınlarındaki yavrular, güneşin faydalı ışınlarından yararlanıyor” açıklamasında bulunuyor.

GÜNEŞTEN FAYDALANMA ARZUSU

Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan hayvanlar için çeşitli iklimlendirme çalışmaları yapıldığının altını çizen Arsun, “Akşamları serin olduğunda hayvanlar kışlık, kaloriferli barınaklarına çekiliyor. Güneşli günlerdeyse lemurlar güneşten faydalanmak istiyor” sözleriyle durumu gün yüzüne seriyor. Ziyaretçilerin, hayvanların güneşli havalarda doğal ve huzurlu davranışlarını ilgiyle takip ettiklerini paylaşan Arsun, lemurların sabah güneşini selamlama ritüelinin dikkat çeken anlardan biri olduğunu ekliyor.