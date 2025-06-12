Leroy Sane, GALATASARAY’a gelmek istiyor

SARACAK TARAFTAR KARŞILAMASI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel uçakla gelen 29 yaşındaki kanat oyuncusu Leroy Sane’i büyük bir coşkuyla karşıladı. Sane, terminalin kapısından çıkar çıkmaz taraftarın yönlendirmesiyle birlikte “üçlü” pozu verdi.

BASIN AÇIKLAMALARI

Havalimanında basın mensuplarına konuşan Sane, önceki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih formasıyla Galatasaray’a karşı oynadığı maçın atmosferinden çok etkilendiğini belirtti. “Bu transfer kararını almamda geçen maçtaki atmosferin etkisi oldu. Çok gürültülü bir ortam vardı. Bir an önce Galatasaray taraftarı karşısında maça çıkmak istiyorum.” şeklinde ifadeler kullandı.

Sane, Galatasaray dışında diğer kulüplerden de teklifler aldığını belirtirken, “Galatasaray, bir bütün olarak beni etkiledi. Atmosfer, kulübün büyüklüğü ve bana ilgi göstermeleri beni etkiledi. Bu yüzden ben de Galatasaray’a emin bir şekilde geldim.” dedi. Açıklamalarının ardından kulüp yetkilileriyle havalimanından ayrılan Sane’nin Almanya ekibi Bayern Münih ile sözleşme süresi, 1 Temmuz’da sona eriyor.