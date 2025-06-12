Leroy Sane, Galatasaray’a Havalimanında Geldi

GENEL HAVACILIK TERMINALİNDE COŞKULU KARŞILAMA

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel uçakla ulaşan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Leroy Sane’i heyecanla karşıladı. Sane, terminalin kapısından çıktığında taraftar yönlendirmesiyle “üçlü” poz vererek coşkuya katıldı. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih formasıyla Galatasaray’a karşı oynadığı maçın atmosferinin kendisi üzerinde büyük bir etki bıraktığını söyledi.

TRANSFER KARARI VE GALATASARAY’IN ETKİSİ

Sane, “Bu transfer kararını almamda geçen maçtaki atmosferin etkisi oldu. Çok gürültülü bir ortam vardı. Bir an önce Galatasaray taraftarı karşısında maça çıkmak istiyorum.” şeklinde konuştu. Galatasaray dışında başka kulüplerden de teklif aldığını belirten Sane, “Galatasaray, bir bütün olarak beni etkiledi. Atmosfer, kulübün büyüklüğü ve bana ilgi göstermeleri beni etkiledi. Bu yüzden ben de Galatasaray’a emin bir şekilde geldim.” ifadelerini kullandı.

BAYERN MÜNİH İLE SÖZLEŞME SÜRESİ

Açıklamalarının ardından kulüp yetkilileriyle birlikte havalimanından ayrılan Sane’nin eski kulübü Bayern Münih ile sözleşme süresi 1 Temmuz’da sona erecek.