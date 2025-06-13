Leroy Sane, Galatasaray’a Katıldı!

GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERİ İSTANBUL’DA

Galatasaray, Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Alman futbolcu Leroy Sane’yi kadrosuna kattı. Sane, gece saatlerinde İstanbul’a geldi.

BEDELSİZ TRANSFER VE YILLARA YAYILAN SÖZLEŞME

Alman yıldızın, Bayern Münih ile olan sözleşmesi 1 Temmuz itibariyle sona erecek. Bu tarihten sonra yapılan anlaşma sayesinde Sane, bedelsiz olarak Galatasaray’a katılıyor. Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca dünyaca ünlü futbolcunun Galatasaray’a olan maliyeti belirlenmiş durumda.