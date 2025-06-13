Gündem

Leroy Sane, Galatasaray’a Katıldı!

leroy-sane-galatasaray-a-katildi

GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERİ İSTANBUL’DA

Galatasaray, Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Alman futbolcu Leroy Sane’yi kadrosuna kattı. Sane, gece saatlerinde İstanbul’a geldi.

BEDELSİZ TRANSFER VE YILLARA YAYILAN SÖZLEŞME

Alman yıldızın, Bayern Münih ile olan sözleşmesi 1 Temmuz itibariyle sona erecek. Bu tarihten sonra yapılan anlaşma sayesinde Sane, bedelsiz olarak Galatasaray’a katılıyor. Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca dünyaca ünlü futbolcunun Galatasaray’a olan maliyeti belirlenmiş durumda.

ÖNEMLİ

Gündem

Palmiye Sitesi Davasında Cezalar Belirlendi

Kahramanmaraş'taki Palmiye Sitesi’nin depremde yıkılması sonrası 150 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 tutuklu, 1 firari ve 3 sanığın ağır ceza alması talep edildi.
Gündem

Silivri’de Motosiklet Kazası: 5’i Polis 6 Yaralı

Silivri'de kontrolsüz bir motosiklet, önce iki araca çarptı, ardından polis uygulama noktasına daldı. Olayda beş polis memuru dahil altı kişi yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.