Leroy Sane, Galatasaray’ı çok seviyor

TARAFTAR HEYECANI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel uçakla gelen 29 yaşındaki kanat oyuncusu Leroy Sane’i büyük bir coşkuyla karşıladı. Terminalden çıktıktan sonra taraftarların yönlendirmesiyle “üçlü” çektiren Sane, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sane, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih formasıyla Galatasaray’a karşı oynadığı maçın atmosferinden oldukça etkilendiğini belirtti. Sane, “Bu transfer kararını almamda geçen maçtaki atmosferin etkisi oldu. Çok gürültülü bir ortam vardı. Bir an önce Galatasaray taraftarı karşısında maça çıkmak istiyorum.” şeklinde konuştu.

Galatasaray dışında diğer kulüplerden de teklifler aldığını ifade eden Sane, “Galatasaray, bir bütün olarak beni etkiledi. Atmosfer, kulübün büyüklüğü ve bana ilgi göstermeleri beni etkiledi. Bu yüzden ben de Galatasaray’a emin bir şekilde geldim.” dedi. Sane, açıklamalarının ardından kulüp yetkilileriyle birlikte havalimanından ayrıldı. Almanya ekibi Bayern Münih ile sözleşme süresi ise 1 Temmuz’da sona erecek.