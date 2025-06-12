Leroy Sane, Galatasaray İçin Havalimanında

TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel bir uçakla gelen 29 yaşındaki Almanya vatandaşı kanat oyuncusu Leroy Sane’yi büyük bir coşkuyla karşıladı. Sane, terminalin kapısından adım attıktan sonra taraftarların yönlendirmesiyle “üçlü” poz verdi.

TRANSFER KARARINI ETKİLEYEN ATMOSFER

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sane, geçen sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih formasıyla Galatasaray’a karşı oynadığı maçın atmosferinin kendisini çok etkilediğini dile getirdi. “Bu transfer kararını almamda geçen maçtaki atmosferin etkisi oldu. Çok gürültülü bir ortam vardı. Bir an önce Galatasaray taraftarı karşısında maça çıkmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY’A OLAN İLGİSİ

Sane, Galatasaray dışında çeşitli kulüplerden de teklifler aldığını ancak “Galatasaray, bir bütün olarak beni etkiledi. Atmosfer, kulübün büyüklüğü ve bana ilgi göstermeleri beni etkiledi. Bu yüzden ben de Galatasaray’a emin bir şekilde geldim.” diyerek transferinin nedenini açıkladı. Açıklamalarının ardından, kulüp yetkilileriyle havalimanından ayrılan Sane’nin Bayern Münih ile olan sözleşme süresinin 1 Temmuz’da sona ereceği belirtildi.