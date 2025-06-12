Spor

Leroy Sane Galatasaray İçin Hazır

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ALMAN YILDIZ TARAFTARLAR TARAFINDAN COŞKUYLA KARŞILANDI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel uçakla gelen 29 yaşındaki Alman futbolcu Leroy Sane’i büyük bir neşe ile karşıladı. Sane, terminalin kapısından çıktıktan sonra taraftarların yönlendirmesiyle “üçlü” çektirerek samimi bir an yaşadı. Havalimanında basın mensuplarına bazı açıklamalarda bulunan Sane, önceki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih formasıyla Galatasaray’a karşı oynadığı maçtaki atmosferin kendisini çok etkilediğini ifade etti. “Bu transfer kararını almamda geçen maçtaki atmosferin etkisi oldu. Çok gürültülü bir ortam vardı. Bir an önce Galatasaray taraftarı karşısında maça çıkmak istiyorum.” dedi.

GALATASARAY’A İLGİSİ BÜYÜKTÜ

Sane, Galatasaray dışında başka kulüplerden de teklif aldığını belirtti. “Galatasaray, bir bütün olarak beni etkiledi. Atmosfer, kulübün büyüklüğü ve bana ilgi göstermeleri beni etkiledi. Bu yüzden ben de Galatasaray’a emin bir şekilde geldim.” şeklinde konuştu. Açıklamalarının ardından kulüp yetkilileriyle birlikte havalimanına veda eden Sane’nin Bayern Münih ile sözleşmesinin süresi, 1 Temmuz’da sona erecek.

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