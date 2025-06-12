Leroy Sane, Galatasaray İçin İstanbul’da

ALMANYA VATANDAŞI FUTBOLCU SARIL-KIRMIZILI TARAFTARLARLA BULUŞTU

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel uçakla gelen 29 yaşındaki kanat oyuncusu Leroy Sane’i büyük bir heyecanla karşıladı. Sane, terminalin kapısından çıkışında taraftarların teşvikiyle “üçlü” poz vererek anı ölümsüzleştirdi. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sane, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih formasıyla Galatasaray’a karşı mücadele ettiği maçın atmosferinden oldukça etkilendiğini ifade etti. “Bu transfer kararını almamda geçen maçtaki atmosferin etkisi oldu. Çok gürültülü bir ortam vardı. Bir an önce Galatasaray taraftarı karşısında maça çıkmak istiyorum.” şeklinde konuştu.

KULÜP BÜYÜKLÜĞÜ VE ATMOSFER ETKİLİ OLDU

Galatasaray dışında başka kulüplerden teklifler aldığını belirten Sane, “Galatasaray, bir bütün olarak beni etkiledi. Atmosfer, kulübün büyüklüğü ve bana ilgi göstermeleri beni etkiledi. Bu yüzden ben de Galatasaray’a emin bir şekilde geldim.” dedi. Açıklamalarının ardından kulüp yetkilileriyle beraber havalimanından ayrılan Sane’nin Bayern Münih ile olan sözleşmesinin süresi, 1 Temmuz’da sona erecek.