Spor

Leroy Sane, Galatasaray için İstanbul’da

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COŞKUYLA KARŞILANDI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Almanya vatandaşı olan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Leroy Sane’i Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel uçakla geldiğinde büyük bir coşkuyla karşıladı. Sane, terminalin kapısından çıktıktan sonra taraftarın yönlendirmesiyle “üçlü” poz vererek taraftarlarla güzel bir anı paylaştı.

TRANSFER KARARINDA ETKİLİ ATMOSFER

Havalimanında basın mensuplarına bazı açıklamalarda bulunan Sane, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih formasıyla Galatasaray’a karşı oynadığı maçtaki atmosferin kendisini çok etkilediğini vurguladı. Sane, “Bu transfer kararını almamda geçen maçtaki atmosferin etkisi oldu. Çok gürültülü bir ortam vardı. Bir an önce Galatasaray taraftarı karşısında maça çıkmak istiyorum.” şeklinde konuştu.

DİĞER KULÜPLERDEN TEKLİFLER ALDI

Sane, Galatasaray dışında başka kulüplerden de teklif aldığını belirtirken, “Galatasaray, bir bütün olarak beni etkiledi. Atmosfer, kulübün büyüklüğü ve bana ilgi göstermeleri beni etkiledi. Bu yüzden ben de Galatasaray’a emin bir şekilde geldim.” ifadelerini kullandı. Açıklamalarını tamamladıktan sonra kulüp yetkilileriyle beraber havalimanından ayrılan Sane’nin Bayern Münih ile olan sözleşmesinin süresi 1 Temmuz’da sona erecek.

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