Spor

Leroy Sane, Galatasaray’la maça çıkmak istiyor

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TARAFTARLAR TARAFINDAN COŞKULU KARŞILAMA

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Almanya’dan özel uçakla gelen 29 yaşındaki kanat oyuncusu Leroy Sane’i Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde büyük bir coşkuyla karşıladı. Sane, terminalin kapısından çıktıktan sonra taraftarın yönlendirmesiyle “üçlü” çektirdi.

Havalimanında basına açıklamalarda bulunan Sane, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih formasıyla Galatasaray’a karşı çıktığı maçın atmosferinin kendisini çok etkilediğini belirtti. “Bu transfer kararını almamda geçen maçtaki atmosferin etkisi oldu. Çok gürültülü bir ortam vardı. Bir an önce Galatasaray taraftarı karşısında maça çıkmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Sane, Galatasaray dışında başka kulüplerden de teklif aldığını sözlerine ekleyerek, “Galatasaray, bir bütün olarak beni etkiledi. Atmosfer, kulübün büyüklüğü ve bana ilgi göstermeleri beni etkiledi. Bu yüzden ben de Galatasaray’a emin bir şekilde geldim.” dedi. Açıklamalarının ardından kulüp yetkilileriyle havalimanından ayrılan Sane’nin, Almanya ekibi Bayern Münih ile sözleşmesinin 1 Temmuz’da sona ereceği bilgisi verildi.

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