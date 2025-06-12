Leroy Sane, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

ALMAN OYUNCU SANE, TARAFTARLAR TARAFINDAN KARŞILANDI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel uçarak gelen 29 yaşındaki Almanya vatandaşı kanat oyuncusu Leroy Sane’i büyük bir coşkuyla karşıladı. Sane, terminal kapısından çıkmasının ardından taraftarın yönlendirmesiyle “üçlü” poz verdi. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sane, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih formasıyla Galatasaray’a karşı oynadığı maçın atmosferinden çok etkilendiğini vurguladı. Sane, “Bu transfer kararını almamda geçen maçtaki atmosferin etkisi oldu. Çok gürültülü bir ortam vardı. Bir an önce Galatasaray taraftarı karşısında maça çıkmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İÇİN HAZIRLIK DUYULDU

Sane, Galatasaray dışında da kulüplerden teklifler aldığını belirtti. “Galatasaray, bir bütün olarak beni etkiledi. Atmosfer, kulübün büyüklüğü ve bana ilgi göstermeleri beni etkiledi. Bu yüzden ben de Galatasaray’a emin bir şekilde geldim.” şeklinde konuşan Sane, açıklamalarının ardından kulüp yetkilileriyle birlikte havalimanından ayrıldı. Aynı zamanda, Sane’nin Almanya takımı Bayern Münih ile olan sözleşmesinin 1 Temmuz’da sona ereceği bildirildi.