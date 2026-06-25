Leroy Sane’den 110 Saniyede Gol

2026 Dünya Kupası E Grubu’nda ilk iki maçını kazanan Almanya, sadece bir puanı bulunan Ekvador ile karşılaştı. New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda oynanan mücadeleye Almanlar adeta golle başladı. Karşılaşmanın henüz 110. saniyesinde sahneye çıkan Leroy Sane, rakip savunmanın dengesini bozarak topu ağlarla buluşturdu.
SANE'DEN ERKEN GOL
Alman yıldızın attığı golle Almanya mücadelede 1-0 üstünlük yakaladı.
TURNUVADAKİ İLK GOLÜNÜ ATTI
Galatasaray forması da giyen Leroy Sane, Ekvador karşısında 2026 Dünya Kupası’ndaki gol perdesini açtı.
ALMANYA'DAN HIZLI BAŞLANGIÇ
Maçın ilk dakikalarında gelen gol, Almanya’nın istekli başladığını ortaya koydu. Ekvador ise erken şokun ardından oyuna denge getirmeye çalıştı.