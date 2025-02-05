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Lewis’in İstanbul İllüstrasyonları Kitabı Tanıtıldı

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LEWIS’İN İSTANBUL İLLÜSTRASYONLARI

‘Lewis’in İstanbul İllüstrasyonları’ isimli eser, 1832-1834 yılları arasında oryantalist sanatçı John Frederick Lewis’in gözlemlerine dayanan 28 gravür barındırıyor. Bu kitap, Doğu ve Batı arasındaki kültürel etkileşimi ayrıntılı bir şekilde aktarırken, Lewis’in görsellerinin yanı sıra Doğan Hızlan’ın yazdığı önsöz ve Ömür Kurt’un gravürleri incelediği metinleri içeriyor. Demirören Yayınları tarafından Türkçe, Azerbaycan Türkçesi ve İngilizce olarak yayımlanan bu özel yayım, şık bir kutu ve çanta içinde sunuluyor. Sınırlı sayıda basılan eser, İstanbul’un tarihine ilgi duyan okuyucular için eşsiz bir fırsat sağlıyor.

KİTABIN ÖZGÜN YAPISI VE GÜNLÜK YAŞAM ÜZERİNE YORUMLAR

Oryantalist ressamlar arasında Lewis’in en önemli sanatçılardan biri olduğunu belirten gazeteci ve sanat eleştirmeni Doğan Hızlan, “Kitabın en enteresan yönü İstanbul’un günlük yaşamını her iki kıyıdan ele almasdır” diyerek eserin farklı bakış açılarını yansıttığını vurguluyor. Hızlan, bu eser aracılığıyla okuyuculara İstanbul’un tarihine dair derinlemesine bir deneyim sunulduğunu ifade ediyor.

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