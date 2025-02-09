Lexus Modellerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar Sunuluyor

CAZİP FİYATLARLA LEXUS SUV MODELLERİ

Lexus’un tam hibrit SUV modelleri LBX, NX ve RX öne çıkan cazip fiyatlarla dikkat çekiyor. Ayrıca plug-in hibrit NX modelindeki avantajlı fiyatlar da müşteri ilgisini çekiyor. Sıfır emisyonlu sürüş deneyimi yaşamak isteyenler için tam elektrikli RZ modeli ve dinamik sedan deneyimi arayanlar için ES modeli de eşsiz fırsatlar ile sunuluyor. Bu fırsatlar, Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir showroomlarında Lexus tutkunlarını bekliyor. Lexus’un hayatı kolaylaştıran hizmetlerinden biri olan online.lexus.com.tr adresinden de bu avantajlara erişim sağlanabiliyor.

Lexus LBX İLE SIRA DIŞI DENEYİM

Lexus’un sıra dışı SUV modeli LBX, 2 milyon 115 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 1.5 litrelik tam hibrit motoru, Lexus’un üst düzey lüksü, konforu ve sürüş keyfiyle bir araya getirirken, kendine has tarzıyla da segmentinde fark yaratıyor. Premium marka Lexus’un D-SUV modeli NX, tam hibrit ve plug-in hibrit versiyonları ile tüm beklentileri karşılıyor. Şık yeni tasarım dilini SUV dünyasında temsil eden NX, 2.5 litrelik tam hibrit motoru ve 98 kilometre kadar sıfır emisyon sunabilen şarj edilebilir hibrit motoruyla donatıldı. Şubat ayı boyunca bu dinamik SUV’un başlangıç fiyatı ise 3 milyon 890 bin TL oldu.

TAM ELEKTRİKLİ RZ İÇİN DOĞRU ZAMAN

Lexus RZ, elektrikli araçlar için özel olarak geliştirilen platformu ile öne çıkıyor. Tarzı ve teknolojisiyle elektrikli premium dünyasında dikkat çeken RZ’nin elektrik motorları, önde 150 kW ve arkada 80 kW olmak üzere, kombine 230 kW (313 HP) güç üretiyor. Yüksek performansa sahip RZ 450e, 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 5.3 saniyede gerçekleştirebiliyor. Bu özel model, Şubat ayı boyunca 3 milyon 500 bin TL’den tercih edilebilecek.

PREMIUM SUV’UN ÖNCÜSÜ RX

Lexus’un E SUV premium segmentindeki RX 350h tam hibrit ve RX 450h+ plug-in hibrit versiyonlarında da dikkat çekici fırsatlar mevcut. 1998 yılında, dünyanın ilk lüks SUV modeli olarak tanıtılan RX’in tam hibrit teknolojisine sahip 350h versiyonu, 5 milyon 450 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Aynı zamanda, 69 km’ye kadar ortalama elektrikli menzil sunan şarj edilebilir hibrit RX 450h+ versiyonu da 5 milyon 450 bin TL’den tercih ediliyor.

ÖZEL FIRSATLARLA LEXUS ES

Lexus’un ES modeli, üst düzey konforu ve kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. ES 300h, yüksek verimlilik ve dinamik performansıyla segmentinde öne çıkıyor. Şubat ayına özel olarak bu model, 6 milyon 275 bin TL’den tercih edilebiliyor.