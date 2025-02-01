LG’den TV Alana Akaryakıt Hediyesi Kampanyası

LG TÜRKİYE YENİ KAMPANYA DÜZENLİYOR

LG Türkiye, Petrol Ofisi Grubu ile birlikte yenilikçi bir kampanyaya imza atıyor. 1-28 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya ile seçili LG OLED TV modellerini satın alan tüketicilere Petrol Ofisi’nden 35.000 TL’ye kadar yakıt puan kazanma fırsatı sunuluyor.

KAMPANYA DETAYLARI VE KATILIM ŞARTLARI

LG Electronics Türkiye, “Yakıt Puan Hediye” kampanyasıyla stoklarla sınırlı olan fırsatlar sunuyor. Tüketiciler, seçili LG OLED TV’lerden birini satın aldıktan sonra, ürünün kurulumunu LG yetkili servisine yaptırmaları ve 15 Mart 2025 tarihine kadar www.lgkampanya.com adresindeki kampanya katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

KAZANILABİLİNEN YAKIT PUANLARI

Kampanya dahilinde sunulan modeller ve kazanılabilecek yakıt puanları şu şekilde:

– OLED97M39LA modeli: 35.000 TL

– OLED83M39LA modeli: 20.000 TL

– OLED83G45LW modeli: 20.000 TL

– OLED83C46LA modeli: 13.000 TL

– OLED77M39LA modeli: 15.000 TL

– OLED77G45LW modeli: 15.000 TL

– OLED77C46LA modeli: 11.000 TL

– OLED65C46LA modeli: 8.000 TL

Bu kampanya, tüketicilere hem yeni teknolojiye erişim hem de avantajlı yakıt puanları kazanma fırsatı sunuyor.