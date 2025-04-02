LGS Başvuruları e-Okul Üzerinden Yapılacak

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2024 için başvuru sürecini resmen başlattı. Milyonlarca öğrenciyi etkileyecek bu sınav maratonunda ilk adım atıldı. Peki, başvuru nasıl yapılacak ve sınav ne zaman gerçekleşecek? İşte detaylar…

ÜCRETSİZ BAŞVURU İMKANI

LGS başvuruları, 2-16 Nisan 2024 tarihleri arasında e-Okul sistemi aracılığıyla alınacak. Başvuru için herhangi bir ücret ödenmeyecek. Öğrenciler ve veliler ise tarihleri kaçırmamak için hazırlıklarını yapmaya başladı. Ancak önemli bir detay var: Başvuru öncesi öğrenci bilgilerinin güncel olması gerekiyor.

OKUL MÜDÜRLÜKLERİ BİLGİ GÜNCELLEMEYİ YAPACAK

MEB’den yapılan açıklamada, başvuru öncesi öğrenci bilgilerinin e-Okul sisteminde güncellenmesi gerektiği belirtildi. Bu işlem öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Eğer bilgiler güncel değilse, sınav sürecinde sorunlar yaşanabiliyor. Bu nedenle velilere ve öğrencilere “okulunuzla iletişime geçin” hatırlatması yapıldı.

SINAV TARİHİ VE OTURUMLAR

LGS merkezi sınavı, 15 Haziran 2024 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, iki oturumda gerçekleştirilecek. Sözel oturum saat 09.30’da başlayacak, 50 soru, 75 dakika sürecek. Sayısal oturum ise saat 11.30’da başlayacak ve 40 soru, 80 dakika sürecek. Öğrencilerin LGS puanı, liselere yerleşimlerde önemli bir rol oynayacak. Hazırlıklar hız kazandı!

Sınav sonuçları, 11 Temmuz 2024’te MEB’in resmi internet sitesinde ilan edilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaralarıyla sonuçlarını sorgulayabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi 14-24 Temmuz 2024’te başlayacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos’ta duyurulacak. Bu tarihler öğrenciler için kritik önem taşıyor.

HATIRLATMALAR VE UYARILAR

MEB, süreci yakından takip etmeyenlerin hak kaybı yaşayabileceği konusunda uyardı. Öne çıkan hatırlatmalar ise şöyle: Başvurular yalnızca e-Okul üzerinden yapılacak. Sınav ücretsizdir, ek ücret talep eden bireylere itibar edilmemesi önemlidir. Bilgi güncellemesi yapılmadığı takdirde başvurunun geçersiz sayılabileceği unutulmamalıdır.