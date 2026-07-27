LGS Nakil Tercihleri İçin Uzmanlardan Uyarı

LGS tercih maratonunda sona yaklaşılırken süreç 27 Temmuz Pazartesi günü tamamlanacak. Öğrencilerin heyecanla beklediği yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos tarihinde ilan edilecek. İlk yerleştirmede hedeflediği liseye giremeyenler için nakil dönemi başlayacak. Uzmanlar nakil tercihlerinin her zaman beklentileri karşılayamayabileceğini belirtiyor.

POPÜLER LİSELERDE KONTENJAN BEKLENTİSİ

Hem yerel hem de merkezi yerleştirme ile öğrenci kabul eden liseler var. Yoğun talep gören köklü liseler nakil döneminde kontenjan açmayabilir. Boşalan sınırlı kontenjanlar için başvurularda yüksek LGS puanı belirleyici olacak. Ortaöğretim Başarı Puanı da bu süreçte önemli rol oynayacak.

NAKİL TERCİHLERİ İÇİN TAKVİM BELİRLENDİ

Nakil sürecini değerlendiren adayların kritik tarihleri takip etmesi gerekiyor. İlk nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026’da alınacak. Bu başvuruların sonuçları 10 Ağustos 2026’da ilan edilecek. İkinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026’da yapılacak. İkinci nakil sonuçları ise 14 Ağustos 2026’da açıklanacak.