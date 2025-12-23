Libya Askeri Heyetinin Uçağı Ankara’da Düştü

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus’a gitmek için havalanan jet, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yere çakıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düşen uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da bulunduğu 5 kişinin yer aldığını aktardı. Yerlikaya, “Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.” açıklamasında bulundu. Uçağın Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde dağlık bir alana düştüğü bildirildi ve bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI

Yerlikaya, uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 kilometre güneyinde ulaşıldığını duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uçağın düşmesiyle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığını açıkladı. Tunç, “Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.” derken, bu sürecin nasıl işleyeceği hakkında bilgi verdi.

LİBYA BAŞBAKANI: GENELKURMAY BAŞKANI DAHİL 5 KİŞİ KAZADA ÖLDÜ

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Ankara’da düşen uçakta Genelkurmay Başkanı Al-Haddad’ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Dibeybe, “Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindeki kişilerin, Türkiye’nin başkenti Ankara’ya yaptıkları resmi ziyaret dönüşünde içinde bulundukları uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü ve keder duyuyoruz.” şeklinde konuştu. Nitekim, Dibeybe, heyetin başarılı bir resmi ziyareti tamamladığını, ancak yaşanan bu üzücü olaydan ötürü ülkesinin sarsıldığını ifade etti. Ayrıca, kazanın koşullarını ortaya çıkarmak için Türkiye ile ortak bir soruşturma komitesinin kurulacağını da kaydetti.

UÇAKTA KİMLER VARDI?

Uçakta, Genelkurmay Başkanı Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Libya Askeri Sanayi Başkanı Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab ve Genelkurmay Başkanlığı Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub’un bulunduğu belirtildi. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El-Haddad, bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun resmi davetlisi olarak Ankara’da temaslarda bulunmuştu. Bayraktaroğlu, Haddad’ı askeri törenle karşılayarak, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Aynı zamanda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad’ı kabul etmişti.

