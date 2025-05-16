Libya Kaynaklı Fırtına Yaklaşıyor

HAVA HAREKETİ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Libya kökenli çöl fırtınalarını taşıyan hava hareketi hakkında uyarılarda bulundu. Akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerde etkisini gösterecek olan bu fırtına, Ege Bölgesi üzerinde önemli bir etki yaratacak. Libya kaynaklı bu hava hareketi, 17 Mayıs Cumartesi sabah saatleri itibarıyla İç Ege (Denizli hariç), Marmara’nın güneyi (Balıkesir’in güneydoğusu, Bursa ve Bilecik’in güneyi), İç Anadolu’nun güneyi (Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray) ile Eskişehir ve Isparta çevrelerinde güney yönlerden güçlü rüzgar ve fırtına şeklinde kendini gösterecek.

YAĞIŞ UYARISI

Trakya bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Denizlerde de bir hareketlilik yaratacak olan fırtına, özellikle sabah saatleri itibarıyla Batı Karadeniz’in batısında güney ve güneybatı yönünden 5 ila 7 kuvvetinde (40-60 km/saat) fırtınamsı rüzgarlar, yer yer 8 kuvvetinde (75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

DİKKAT VE TEDBİR ÖNERİSİ

Marmara’nın güneyi, İç Ege ve İç Anadolu’nun güneyinde rüzgar ve fırtınanın 40 ile 60 kilometre hızında esmesi beklenirken, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi ön görülüyor. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksaklıklar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklar için vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılar yapıldı. Trakya’da gece saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara yol açabileceği vurgulanarak gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.