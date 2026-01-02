Libya Ulaştırma Bakanı: Türkiye İle İşbirliği Beraber Yürütülüyor

Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi, Ankara’da meydana gelen jet kazasına dair yürütülen soruşturmada Libya ile Türkiye arasındaki üst düzey işbirliğine dikkat çekerek, bu zorlu süreçte Türk hükümeti ve halkına destekleri için teşekkür etti. Şuhubi, başkent Trablus’taki Başbakanlık Ofisi’nde Libya askeri heyetini taşıyan jetin düşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ulaştırma Bakanı, jetin düştüğü haberiyle beraber Başbakan Abdulhamid Dibyebe’nin süreci doğrudan takip ettiğini ve Türk yetkilileriyle tam koordinasyon içinde çalışma talimatı verdiğini aktardı. Türkiye’de alınan önlemleri de paylaşan Şuhubi, soruşturmanın uluslararası teknik ekiplerin katılımıyla sürdüğünü ve sonuçlandığında kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

ÜST DÜZEY İŞBİRLİĞİ

Ulaştırma Bakanı Şuhubi, basın toplantısının ardından yaptığı açıklamada, soruşturmada birçok teknik süreç olduğundan, sonuçlanma süresi hakkında kesin bir tahminde bulunmanın zor olduğunu ifade etti. Libya’nın yanında durduğu için Türkiye’ye teşekkür eden Şuhubi, “Libya ve Türk makamları arasında en üst düzeyde bir işbirliği var. Bu bağlamda, bu zorlu süreçte Libya Devleti ve Libya halkının yanında durdukları için Türk hükümetine ve Türk halkına teşekkür ederiz.” dedi.

HAYATINI KAYBEDENLERE RAHMET

Şuhubi, hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için Allah’tan rahmet diledi. 23 Aralık’ta Ankara’nın Haymana yakınlarında düşen jet, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyordu. Kazada 5 kişilik askeri heyet ile mürettebatın hayatını kaybettiği bilgisi edinildi.

