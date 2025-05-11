Dünya

Liderler Uyuşturucu İle Suçlanıyor!

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FRANSA VE ALMANYA LİDERLERİNİN ZİYARETİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptıkları ziyarete ait görüntülerin ortaya çıkması, çok farklı tartışmaların alevlenmesine neden oldu. Bu liderlerin uyuşturucu kullandığına dair iddialar gündeme getirildi.

ZAHAROVA’NIN İDDİALARI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın paylaştığı görüntülerde Macron, Merz ve Starmer yer alıyor. Görüntülerde, Macron’un masa üzerindeki beyaz renkteki bir maddeyi sakladığı gözlemleniyor. Zaharova, bu maddenin uyuşturucu olduğunu belirterek Avrupa liderlerinin birçoğunun uyuşturucu kullandığını iddia etti. Zaharova, Avrupa’nın kaderinin bağımlılar tarafından belirlendiğini ifade etti. 2022 yılında bir batılı ülkedeki büyükelçiye şu soruyu yöneltmiş: “Yıllardır kokain kullanan dengesiz uyuşturucu bağımlısı (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelensky’e nasıl silah temin edersiniz?” Büyükelçinin yanıtı ise “Bu, Avrupa Birliği için olağan bir şey” oldu.

GÖRÜNTÜLERİN DOĞRULANMASI

Zaharova’nın paylaştığı görüntüyle ilgili yapılan doğrulama çalışmaları, sosyal medya hesaplarında masa üzerinde görünen beyaz maddeyle ilgili farklı yorumlar ortaya koydu. Bazı hesaplar, söz konusu beyaz şeyin peçete olduğunu belirtmişti.

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