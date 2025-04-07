Limon İhracatı 8 Nisan’da Durduruluyor!

Ticaret Bakanlığı’ndan gelen son bilgilere göre, gıda arz güvenliğini sağlamak amacıyla tarımsal ürünler ve gıda maddelerinin arz-talep dengesi ile iç ve dış fiyat hareketleri titizlikle izleniyor. Özellikle Adana, Mersin ve Hatay gibi limon üretiminin yaygın olduğu bölgelerde gerçekleşen son don olayları, yerli üretimi olumsuz bir şekilde etkiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, limon ihracatının kısa süreliğine durdurulmasına karar verildi. Bakanlık, bu adımın yerli üretimi koruma ve iç piyasada fiyat istikrarını sağlama amacını taşıdığını ifade ediyor.

GIDA GÜVENLİĞİ VE FİYAT İSTİKRARI ÖNCELİKLİ

Açıklamada, spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek ve halkın gıdaya uygun fiyatlarla ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla dış ticaret politikası araçlarının gerektiğinde devreye alınacağı vurgulanıyor. Bakanlık, piyasa koşullarını yakından izlemeye devam edecek ve ihtiyaç duyulursa ilave önlemlerin değerlendirileceğini belirtiyor. 8 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girecek ihracat yasağı, piyasa dengelerinin korunması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

GELECEKTE YENİ TEDBİRLER GÜNDEME GELEBİLİR

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliğini sürdüreceğini açıkladı. Gıda arzının korunması, manipülatif piyasa hareketlerinin engellenmesi ve halkın gıda erişiminin kolaylaştırılması için tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılacağı belirtiliyor. Limon ihracatının geçici olarak durdurulma kararının, ilerleyen dönemde piyasa koşullarına göre yeniden gözden geçirileceği kaydediliyor.