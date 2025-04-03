Limon Sosu Satışına Yasak Geldi

TÜKETİCİLER İÇİN YENİ DÜZENLEME

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin daha sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak için yeni bir düzenleme başlatıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan bu düzenleme ile taze limon suyu izlenimi veren fakat aslında limon içermeyen ürünlerin satışına yasak getiriliyor. Uygulama tüm Türkiye genelinde geçerli olacak ve 81 ilde uygulanacak.

LİMONSU ÜRÜNLERE YASAK

Yeni düzenlemeye göre, “limon sosu”, “limon aromalı sos” veya “limonlu sos” gibi ifadelerle satılan ve gerçek limon suyu içermeyen ürünlerin satışı artık yapılmayacak. Bu tür ürünlerin, taze limon suyu gibi satılması yanıltıcı olarak değerlendirilip piyasaya arzı yasaklanıyor. Bu adım, gıda etiketlemesi alanında şeffaf bir yaklaşım benimsemeyi hedefliyor. Bakanlık, bu değişiklikle birlikte tüketicilerin daha sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmasını sağlamak için önemli bir adım atmış oldu.

NAR EKŞİSİNE YENİ KURALLAR

Limon suyu ile sınırlı kalmayan bu düzenleme, nar ekşisi ürünleri için de benzer kurallar getiriyor. Artık nar suyu veya konsantresi içermeyen ve içinde farklı maddeler bulunan nar ekşisi ürünlerinin satışı yasaklanacak. Bu karar, nar ekşisinin içeriğini daha net bir şekilde tüketiciye sunmayı amaçlıyor. Yeni düzenleme ile gıda ürünlerinde bulunan maddelerin doğru belirtimi hedefleniyor ve bu sayede tüketicilerin bilinçli seçimler yapabilmesi amaçlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini artırmayı ve tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçmeyi planlıyor.