Limon Üretimi Düştü: Fiyatlar Yükseldi

2025 LİMON SEZONU HAYAL KIRIKLIĞIYLA BAŞLADI

2025 limon sezonu, üreticiler açısından beklenenden hayal kırıklığı yaratıyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan’ın verdiği bilgilere göre, geçen yıl 641 bin ton olan limon üretimi, bu yıl 380 bin tona düştü. Bu değişim, rekoltede yüzde 40’lık bir azalma anlamına geliyor. Soğuk hava koşulları, narenciye üretiminde ciddi olumsuz etkiler yarattı. Zirai don nedeniyle, limon ağaçlarında önemli verim kayıpları yaşanırken, bu durum doğrudan fiyatlara yansıyor.

LİMON FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ENDİŞE VERİYOR

Pazar fiyatları göz önüne alındığında, limonun kilosu 180 liraya, marketlerde ise 200 liraya kadar yükseldi. Adet fiyatı ise 24 liraya ulaştı. Üreticiler, bu yıl limon fiyatlarında anlamlı bir azalma beklemediklerini ifade ediyor. Depolarda sadece iki haftalık limon stoku bulunduğu belirtilirken, arzın azalması sebebiyle fiyatların yüksek seyredeceği tahmin ediliyor.

Tarım sektöründen temsilciler, iklim değişikliğinin narenciye üretimi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguluyor. Ayrıca, önümüzdeki yıllarda benzer dalgalanmaların yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Bu durum, hem üreticiler hem de tüketiciler için endişe verici bir gelişme olarak öne çıkıyor.