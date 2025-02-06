Limyra Antik Kentte Kamulaştırma Kararı Alındı

ANTALYA’DA TARIM ARAZİSİNİN KAMULAŞTIRILMASI

Antalya’nın Finike ilçesinde devam eden kazı çalışmaları kapsamında, Limyra Antik Kenti’ndeki antik tiyatronun etrafındaki tarım arazisinin kamulaştırılması ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Milattan önce 5’inci yüzyıla uzanan köklü geçmişe sahip olan Limyra Antik Kenti, güney kısmındaki su altında kalmış tarihi sütunlu caddesi ile her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti kendine çekiyor.

LİMYRA ANTİK KENTİ’NDEN KAZILAR VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Arkeolojik kazıların sürdüğü bölgenin kuzeyinde ise milattan sonra 141 yılında büyük bir restorasyondan geçen ve orijinali Helenistik döneme ait olan tiyatro binası bulunuyor. Tarihi tiyatronun çevresindeki tarım arazisinin kamulaştırılması için Resmi Gazete’de yayınlanan karar, tarihi yapının korunması ve gerekli çalışmaların yapılabilmesi açısından önemli bir adım teşkil ediyor.

KAMULAŞTIRMA KARARININ DETAYLARI

Karara göre, tarihi tiyatronun yanında yer alan toplam 2 bin 300 metrekarelik tarım arazisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayınlanan kararda, “Limyra Antik Kenti Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve Çevre Düzenleme Projesi kapsamında arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla Antalya İli, Finike İlçesi, Saklısu Mahallesinde bulunan özel mülkiyete ait 101 ada, 52 parsel numaralı taşınmazın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince karar verilmiştir.” ifadeleri yer alıyor.