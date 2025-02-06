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Limyra’daki Tiyatro Yanı Arazi Kamulaştırılıyor

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KAMULAŞTIRMA KARARI YAYIMLANDI

Antalya’nın Finike ilçesinde bulunan Limyra Antik Kenti’ndeki antik tiyatronun yanındaki tarım arazisinin kamulaştırılmasına dair karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. M.Ö. 5’inci yüzyıla tarihlenen Limyra Antik Kenti, güneyinde yer alan ve su altında kalan tarihi sütunlu caddesi ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti kendine çekiyor.

TİYATRO BİNASI VE KAMULAŞTIRMA YETKİSİ

Arkeolojik kazıların devam ettiği alanın kuzeyinde, orijinal olarak Helenistik döneme ait olan ve M.S. 141 yılında kapsamlı bir onarım gören tiyatro yapısı bulunuyor. Yapılaşma ve tarım arazileri arasında kalan bu tarihi yapıyla ilgili olarak Resmi Gazete’de yayınlanan kararda, tarihi tiyatronun yanındaki 2 bin 300 metrekarelik tarım arazisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda; “Limyra Antik Kenti Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve Çevre Düzenleme Projesi kapsamında arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla Antalya İli, Finike İlçesi, Saklısu Mahallesinde bulunan özel mülkiyete ait 101 ada, 52 parsel numaralı taşınmazın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.

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