Linet’ten Gazze Açıklaması: Zulüm Soykırımdır Utanç Duyuyorum

ŞARKICI LINET, İZMİR’DE SAHNE ALDI

Şarkıcı Linet, önceki akşam İzmir Alsancak’ta Mumlu Meyhane’de performans sergiledi. 800 kişilik salonda dolup taşan sanatçı, konser öncesindeki basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

KONU HASSAS, İFADE NET

İsrail asıllı Türk vatandaşı olan Linet’e, Gazze’de devam eden insani trajedi ile ilgili sorular yöneltildi. Konunun kendisi açısından son derece hassas olduğunu belirten sanatçı, “Her şeyden önce ben bir insanım, ardından sanatçıyım. Gazze’de yaşananlar açık bir insanlık dramıdır.” dedi. Yanlış anlamalara sıkça maruz kaldığını ifade eden Linet,; “Ne söylersem yanlış anlaşılabiliyor; çünkü bulunduğum konum buna çok müsait. Ben ne İsrail Hükûmeti’nin savunucusuyum ne de herhangi bir siyasetin sözcüsüyüm. Ben sadece bir sanatçıyım.” sözleriyle durumu açıkladı.

ZULME KARŞI NET TAVIR

Sert bir mesajla açıklamalarını sürdüren Linet, “Zulmün faili kim olursa olsun, ben her zaman mağdurun yanındayım. Gazze’de yaşananları izlerken kendi adıma utanç duyuyorum. İsrail Hükûmeti’nin Gazze halkına uyguladığı bu zulmü en sert şekilde kınıyorum. Bu bir soykırımdır. Masum insanların topluca yok edilmesinin başka bir adı olamaz.” şeklinde ifadelerde bulundu.