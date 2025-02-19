Link Mağduru Emekli, Dolandırıcılığı Anlattı

ANTALYA’DA TELEFON DOLANDIRICILIĞI YAŞANDI

Antalya’da yaşayan 60 yaşındaki emekli Faruk Gülcemal, sosyal medyada rastladığı bir linke tıkladıktan sonra telefonunun kilitlenmesiyle büyük bir sorun yaşadı. Gülcemal, “Ertesi gün telefoncuya gittim, telefonu açtırdım. Ardından fatura ödemek için telefon bankacılığına girmeye çalıştım, ancak giremedim. Bankanın şubesine gidince ise adıma 600 bin TL’lik kredi çekildiğini öğrendim” sözleriyle durumunu aktardı. Mağduriyetini hemen yetkililere bildirerek suç duyurusunda bulunan Gülcemal, emekli maaşıyla bu kadar büyük bir borcun altında kalmanın zorluğunu duyurdu.

MOBİL BANKACILIK DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT

Gülcemal’in avukatı Furkan Atmaca, mobil bankacılık dolandırıcılığına karşı halkı uyararak, bu tür suçların giderek yaygınlaştığını açıkladı. Atmaca, bu tür dolandırıcılık işlemlerinin genelde gece saatlerinde ve hızlı bir şekilde yapıldığını belirtti ve bankaların güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını ifade etti. “Hesaplar hızla boşaltılıyor, krediler çekiliyor” diyen Atmaca, mağdurların durumu savcılığa bildirmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, “Savcılığa başvurduğunuzda banka hesaplarına bloke koyulabilir. Tüketici mahkemelerinde bankaların sorumluluğunu kabul ettirmeleri mümkün” açıklamasında bulundu.