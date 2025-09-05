Lionel Messi, Gözyaşlarıyla Veda Etti!

MAÇ SONUCU VE GOLLER

Conmebol Dünya Kupası eleme karşılaşmasında Arjantin, evinde ağırladığı Venezuela’yı 3-0 yenmeyi başardı. Maçın sonucunu belirleyen goller; 39 ve 80. dakikada Lionel Messi ile 76. dakikada Lautaro Martinez tarafından atıldı.

MESSİ’NİN AÇIKLAMALARI

Karşılaşmanın ardından yıldız futbolcu Lionel Messi, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 2026 Dünya Kupası’nın büyük ihtimalle kendisi için son büyük uluslararası turnuva olacağını ve ülkesi Arjantin’de bir daha resmi maça çıkamayacağını belirtti. “Başka bir Dünya Kupası oynayacağımı sanmıyorum, en mantıklısı oraya ulaşamayacak olmamdır. Ama işte buradayız, umut ve heyecan doluyum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Bu yıl çok fazla maçımız oldu, çok fazla seri oynadık. Neyse ki üç maçı üst üste oynayabildim. Gün gün, hislerimi takip ederek ilerliyorum” dedi.

ÜLKESİNDEKİ SON MAÇI

38 yaşındaki Messi, ülkesi Arjantin’de oynadığı son maçı olduğunu vurguladı. “Bugün burada puan için oynadığım son maç olduğu çok açık ama ben her gün kendimi iyi hissetmeye ve en önemlisi kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu. “Eğer kendimi iyi hissedersem keyif alıyorum. Eğer iyi hissetmezsem, orada olmayı tercih etmiyorum” diyerek düşüncelerini aktardı. Aynı zamanda, “Halkımla birlikte kutlama yapabilmek… Barcelona’da uzun yıllar boyunca çok sevgi gördüm ama hayalim bunu burada, kendi ülkemde, kendi halkımla birlikte yaşamaktı. Deneyen ve başarılı olamayan bu grubu hatırlıyorum ama her şeye rağmen yaşadıklarımız olağanüstüydü” sözleriyle de hislerini dile getirdi.