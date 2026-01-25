Lionel Messi Peru’da Coşku Yarattı: Yüzlerce Kişi Otel Önünde Toplandı

DÜNYA ÇAPINDA MESSİ HAYRANLIĞI

Lionel Messi’nin dünya genelinde yarattığı heyecan devam ediyor. Arjantinli yıldız, geçtiğimiz ay Hindistan’da büyük bir izdihama neden olduktan sonra, şimdi de Latin Amerika’da etkisini hissettiriyor.

PERU’DA COŞKULU KARŞILAMA

Inter Miami’nin Club Alianza Lima ile oynayacağı hazırlık maçı için Peru’ya gelen Messi, konaklayacağı otelin önünde büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Görülen manzarada, Messi hayranları sokağı doldurarak, yıldız oyuncu için uzun süre tezahürat yaptı.

MESİ GÜCÜ PERU’DA ORTAYA ÇIKTI

Majör Lig’in son şampiyonu Inter Miami, dört maçlık Champions Tour’un başlangıcını Peru’da gerçekleştirecek. Messi’nin oyuncu kadrosunda bulunduğu Inter Miami, bu tur kapsamında Kolombiya, Ekvador ve Porto Riko gibi ülkelerde de maçlara çıkmayı planlıyor.