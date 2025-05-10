Lise Eğitimi Kısalacak Mı? Yeni Modeller!

MEVCUT EĞİTİM MODELLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber’e verdiği demeçte zorunlu lise eğitiminin süresinin değiştirilip değiştirilmeyeceği üzerine değerlendirmelerde bulundu. Sanayi ve ticaret sektörlerinin “nitelikli iş gücü” taleplerini karşılamak amacıyla gündeme getirilen önerilerin, toplumsal uzlaşı sağlandığı takdirde kabine tarafından değerlendirilebileceğini vurguladı. Ülke genelinde üç farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor: 3+1 Eğitim Modeli, 2+2 Eğitim Modeli ve Yaş Esaslı Model. Bu modeller, lise eğitiminin süresini kısaltmayı ya da üniversiteye hazırlığı isteğe bağlı hale getirmeyi hedefliyor.

3+1 EĞİTİM MODELİ: LİSE 3 YILA İNİYOR

Bu modelde, zorunlu lise eğitimi 3 yılla sınırlandırılacak. Öğrenciler, 11. sınıfı tamamladıktan sonra lise diploması alabilecekken, 12. sınıf tamamen isteğe bağlı olacak. Bu aşamada sunulan müfredat, üniversite sınavına hazırlık üzerine odaklanacak. Model, hem iş gücüne erken katılımı hem de üniversiteye hazırlığı esnek hale getirecek şekilde tasarlanıyor. Sanayi sektörünün taleplerine yanıt vermek amacıyla bu model, mevcut sistemle en uyumlu seçenek olarak değerlendiriliyor.

2+2 EĞİTİM MODELİ: ZORUNLU EĞİTİM 2 YIL

Daha radikal bir öneri olan 2+2 modeli, zorunlu lise eğitimini 2 yıla indiriyor. 10. sınıfı tamamlayan öğrenciler, 16 yaşına gittiklerinde lise diploması alabilecek. İsteyen öğrenciler, ek 2 yıl eğitim alıp üniversiteye hazırlanabilecek ya da mesleki eğitim programlarına yönelmek fırsatı bulacak. Bu model, mesleki eğitimi ve erken iş gücüne katılımı teşvik etme amacını güdüyor. Ancak uzmanlar, iki yıllık eğitimin akademik yeterlilik açısından tartışmalı olabileceğine dikkat çekiyor.

YAŞ ESASLI MODEL: 16 YAŞINDA DİPLOMA

Üçüncü öneri, zorunlu eğitimi yaş kriterine bağlıyor. Bu modele göre, 16 yaşına gelen öğrenciler, hangi sınıf seviyesinden bağımsız olarak zorunlu eğitimlerini tamamlamış sayılacak ve lise diplomasını alabilecekler. Bu model, öğrencilerin bireysel gelişim hızlarını dikkate alarak erken mezuniyet imkanı sunmayı hedefliyor. Ancak, yaş esaslı sistemin eğitim kalitesine etkileri ve uygulamada karşılaşılabilecek zorluklar sosyal medyada tartışma konusu olmaya devam ediyor.

BAKAN TEKİN’İN AÇIKLAMALARI

Bakan Tekin, önerilerin sanayi ve ticaret odalarından gelen “nitelikli iş gücü” taleplerine dayandığını belirtti. “Toplumsal uzlaşı sağlanabilecek düzenlemeler kabine tarafından değerlendirilecek” ifadelerini kullanan Tekin, bu modellerin pilot uygulama aşamasına geçebileceğine de işaret etti. Bakan, mevcut 12 yıllık zorunlu eğitimin (4+4+4) yapısında esneklik yaratmanın hem öğrencilerin hem de iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebileceğini savundu.