Lise Eğitimi Yeniden Şekilleniyor! Modeller Tartışılmakta

ALTERNATİF MODELLER ÜZERİNDE ÇALIŞILMAKTADIR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mevcut lise eğitim sistemindeki sorunları ortadan kaldırmak için 2+2, 3+1 ve 2+1 gibi çeşitli alternatif modeller üzerinde çalışmalar yapıyor. Eğitimciler arasında farklı görüşler ortaya çıkıyor ve tartışmaların merkezinde zorunlu eğitimin yaş sınırı ile esnek yapı ihtiyacı bulunuyor.

DEĞİŞİKLİKLER NELERİ KAPSIYOR?

Mevcut gündemdeki 3+1 modeli, ilk üç yılın zorunlu olarak geçirilmesini ve son yılın üniversiteye hazırlık olarak değerlendirilmesini öngörüyor. 2+2 modeli ise ilk iki yıl sonunda öğrencilere diploma verilmesini önerirken, kalan iki yılın tercihe bağlı olarak yapılandırılmasını dikkate alıyor. Bazı önerilerde ise lisede zorunlu eğitimin kaldırılması üzerinde duruluyor.

EĞİTİMCİLERİN GÖRÜŞLERİ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Baştuğ, “sistem öğrencilerin hayat beklentilerine göre şekillenmeli” diyerek zorunlu eğitimin yaş sınırının 16 olarak belirlenmesi gerektiğini savundu. Doç. Dr. Turgay Öntaş ise “ortaöğretimin ilk iki yılı zorunlu, sonraki yıllar öğrencilerin ilgi ve kariyer planlarına göre şekillenebilir” diye açıklamada bulundu.

MEB’İN GÖRÜŞÜ VE UYARILAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapılan açıklamada kesinleşmiş bir kararın henüz alınmadığını belirtti. Bakanlık, tüm görüşleri değerlendirerek nihai kararın siyasi mekanizmalarda şekilleneceğini ifade etti. Ayrıca, Eğitim İş Sendikası, model tartışmalarının dezavantajlı kesimlerin eğitim sisteminden kopmasına ve daha erken yaşta iş gücü piyasasına itilmesine neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.