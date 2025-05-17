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Lise Öğrencileri Tavuk Döner Yüzünden Hastalandı

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ÖĞRENCİLER RAHATSIZLANDI

Belde Mahallesi’nde bulunan Raman Anadolu Lisesi’nden yaklaşık 40 öğrenci, kantinde tükettikleri tavuk döner yüzünden rahatsızlandı. Öğrenciler, aileleriyle birlikte Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edilmeye alındı.

TEDAVİSİ SÜREN ÖĞRENCİLER VAR

Bazı öğrenciler tedavi süreçlerinin ardından taburcu edilirken, diğerlerinin tedavileri ise devam ediyor. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen öğrencilerle ilgili olay hakkında inceleme başlatıldı.

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