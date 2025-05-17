Lise Öğrencileri Tavuk Döner Yüzünden Rahatsızlandı

ÖĞRENCİLERİN GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Belde Mahallesi’ndeki Raman Anadolu Lisesi’nde yaklaşık 40 öğrenci, kantinde tükettikleri tavuk dönerden dolayı rahatsızlanıyor. Aileleriyle birlikte Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden öğrenciler, gıda zehirlenmesi ihtimaliyle tedavi altına alınıyor.

TEDAVİLERİN DURUMU

Öğrencilerin bazıları, tedavi süreçlerinin ardından taburcu ediliyor. Bazı öğrencilerin ise tedavileri hala devam ediyor. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade ediliyor. Olayla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.