Liverpool, Salah’ın Yerine Kenan’ı Düşünüyor

GİRİŞİM BAŞLATILDI

Liverpool, sezonun bitiminde sözleşmesi sona erecek olan Mısırlı yıldız oyuncusu Mohamed Salah’ın yerini doldurmak için çalışmalara başladı. İngiliz kulübü, milli yıldız için rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istediği iddiaları gündeme geldi.

KENAN YILDIZ İDDİASI

Bu iddialar İtalyan basınından geldi. Liverpool’un Salah’ın yerine Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız’ı düşünmekte olduğu ifade edildi. Premier Lig ekibi, bu transfer için İtalyan kulübüne 80 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı bildirildi.

Eğer Kenan Yıldız, 80 milyon euro bedelle transfer olursa, bu durum hem Türk futbolu hem de Liverpool’un tarihine geçecek. 19 yaşındaki futbolcu, bu rakamla en yüksek bonservis bedeli ödenen Türk futbolcu unvanını elde edecek.