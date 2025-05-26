Liverpool Şehir Merkezinde Araç Kazası

Olay Yerinde Acil Müdahale

Liverpool şehir merkezinde, bir aracın sokakta Liverpool Futbol Kulübü’nün Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan kalabalığa çarpmasıyla birlikte acil müdahale ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Olay, birçok taraftarın kutlama amacıyla caddeleri doldurduğu bir zamanda gerçekleşti.

Polis Açıklamaları ve Gözaltı

Merseyside polisi, çarpan aracın sürücüsünün olay yerinde gözaltına alındığını bildirdi. Bir polis sözcüsü, “Şu anda Liverpool şehir merkezinde meydana gelen bir trafik kazasıyla ilgili ihbarlarla karşı karşıyayız” şeklinde bir açıklama yaptı. Sözcü, aynı zamanda “Bugün, 26 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18:00 civarında, Water Caddesi’nde bir aracın çok sayıda yayaya çarptığı yönündeki ihbarlar üzerine bizimle iletişime geçildi” dedi.

Acil Müdahale Ekiplerinin Çalışmaları

Polis sözcüsü, olay yerinde acil müdahale ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü ve yakın zamanda yeni güncellemelerin yapılacağını ifade etti. Olayda ölü veya yaralı sayısına dair herhangi bir bilgi verilmediği gibi, bu durumun bir kaza mı yoksa bir saldırı mı olduğu da henüz netlik kazanmadı.