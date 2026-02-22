liverpool-son-dakikada-galip-geldi

İNGİLTERE PREMIER LİG’DE ZİRVE YARIŞI SÜRÜYOR

İngiltere Premier Lig’in 27. haftasında Vitor Pereira’nın teknik direktörlük yaptığı Nottingham Forest, kendi sahasında Liverpool’u ağırladı. City Ground’da gerçekleştirilen mücadelede Liverpool, maçı 1-0’lık sonuçla kazanmayı başardı. Maçın tek golü, 90+7. dakikada Alexis Mac Allister tarafından kaydedildi.

LİGDEKİ RÖVANŞ BELLİ OLDU

27 puana sahip olan Nottingham Forest, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe’yi konuk edecek ve 3-0’lık maçı rövanşında karşılaşacak. Ardından ise ligde Brighton’a deplasman yapacak.

LİGDE HEDEF: ÜST SIRALAR

Liverpool, bu galibiyetle puanını 45’e çıkararak, ligde önümüzdeki hafta sahasında West Ham United ile karşılaşacak.