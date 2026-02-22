Bağcılar’da Aileye Tehdit Gönderen 3 Şüpheli Tutuklandı

Bağcılar’da bir çocuğa yönelik darbe olayına müdahale eden gencin bıçaklanması sonrası aileye tehdit mesajları gönderdiği öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı. Yıldıztepe Mahallesi’nde 12 Şubat’ta gerçekleşen bu olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelilerden birinin tutuklanacağı yönündeki soruşturma genişletildi.

BABA, TEHDİT MESAJLARI ALDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturma kapsamında, bıçakla yaralanarak hastanede tedavi gören O.Ç’nin (27) babası F.Ç’nin (54), şüphelilerden şikayetçi olmaması için tehdit mesajları aldığı belirlendi. Bu kapsamda, tehditte bulunduğu tespit edilen 18 yaşın altındaki 3 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandılar.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eylül ayında meydana gelen bıçaklanma olayında O.Ç’nin, bir metro istasyonu çıkışında kalabalık bir grup tarafından darbedilen bir çocuğa müdahale etmesi sonucu kavgaya karıştığını tespit etmişti. Olaydan sonra kaçan 18 yaşın altındaki 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu şüphelilerden biri tutuklanırken, diğerleri serbest bırakılmıştı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.