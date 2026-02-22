Bağcılar’da Aileye Tehdit Gönderen 3 Şüpheli Tutuklandı

bagcilar-da-aileye-tehdit-gonderen-3-supheli-tutuklandi

Bağcılar’da bir çocuğa yönelik darbe olayına müdahale eden gencin bıçaklanması sonrası aileye tehdit mesajları gönderdiği öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı. Yıldıztepe Mahallesi’nde 12 Şubat’ta gerçekleşen bu olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelilerden birinin tutuklanacağı yönündeki soruşturma genişletildi.

BABA, TEHDİT MESAJLARI ALDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturma kapsamında, bıçakla yaralanarak hastanede tedavi gören O.Ç’nin (27) babası F.Ç’nin (54), şüphelilerden şikayetçi olmaması için tehdit mesajları aldığı belirlendi. Bu kapsamda, tehditte bulunduğu tespit edilen 18 yaşın altındaki 3 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandılar.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eylül ayında meydana gelen bıçaklanma olayında O.Ç’nin, bir metro istasyonu çıkışında kalabalık bir grup tarafından darbedilen bir çocuğa müdahale etmesi sonucu kavgaya karıştığını tespit etmişti. Olaydan sonra kaçan 18 yaşın altındaki 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu şüphelilerden biri tutuklanırken, diğerleri serbest bırakılmıştı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Afganistan Hava Saldırılarında 25 Ölü Açıklaması Geldi

ABD'nin İran'a olası saldırıları öncesinde, Pakistan Afganistan'a hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılarda çok sayıda can kaybı meydana geldi. Gerginlik artıyor.
Gündem

Dursun Özbek’ten TFF’ye Sert Tepki

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF’ye seslenerek son üç yılda olduğu gibi kulübün hakkını savunacaklarını ve sahada kirli oyunları bozacaklarını belirtti.
Gündem

Artemis II Fırlatılması Yeniden Ertelendi Açıklaması Geldi

NASA, Artemis II'nin fırlatılmasını roket sistemindeki sorunlar nedeniyle yeniden ertelediğini açıkladı.
Gündem

İstanbul’da Kuduz Riskli Temas Başvurusunda Artış Yaşandı

İstanbul'da 2025'te kuduz riski nedeniyle hastanelere 123 bin 538 başvuru yapıldı. En fazla vaka 8 bin 483 ile Kadıköy'de kaydedildi.
Gündem

Malezya Açıklarında 7,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Malezya açıklarında 7,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiği bildirildi. Olayın ardından yetkililerden detaylı bilgi bekleniyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.