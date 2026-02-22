İstanbul’da Kuduz Riskli Temas Başvurusunda Artış Yaşandı

Sokakta dolaşan tehlike… İstanbul’da 2025 yılında kuduz riski taşıyan temaslar nedeniyle hastaneye başvuran bireylerin sayısında dikkat çekici bir artış gözlemlendi. Başıboş köpeklerle mücadele kapsamında valilikler çalışmalarını sürdürüyor. Hastaneler ise kuduz riskine dair başvuru talepleriyle dolup taşıyor.

İSTANBUL’DA YAKLAŞIK 124 BİN KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Kentte, 2025 yılı itibarıyla kuduz riskine maruz kalan 123 bin 538 kişi hastanelere başvuruda bulundu. Bu dönemde toplam 411 bin 432 kuduz aşısı uygulandı. Hayvan ısırıkları ve enfekte salyanın temas etmesi gibi yollarla insanlara geçen kuduz hastalığı, ölümle sonuçlanma potansiyeline sahip.

MEGAKENT’TE SON VAKA 2007 YILINDA YAŞANDI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, şehirde kuduz vakası en son 2007 yılında kaydedildi. 2025’te 123 bin 538 kişi, ısırılma ve tırmalanma gibi etkenler nedeniyle kuduz riskli temastan ötürü hastanelere başvurmuş durumda. Bu başvuruların yüzde 83’ü kedilerden, yüzde 16’sı köpeklerden kaynaklanırken, geriye kalan kısmı ise sığır, tilki, kurt ve çakal gibi hayvanlarla temastan kaynaklı oldu.

BAŞVURU KONUSUNDA KADIKÖY BİRİNCİ SIRADA

İstanbul’da en çok temasın gerçekleştiği ilçe 8 bin 483 vakayla Kadıköy oldu. Kadıköy’ü 6 bin 429 vakayla Üsküdar, 5 bin 343 vakayla Pendik, 5 bin 314 vakayla Maltepe, 4 bin 993 vakayla Kartal ve 4 bin 815 vakayla Küçükçekmece izledi. En az zaman vakası ise 646 ile Adalar’da görüldü. Adalar’ı 1264 vakayla Şile, 1292 vakayla Güngören izledi.

EN FAZLA AŞI UYGULANAN HASTANELER

Aşı uygulamalarında öne çıkan yerler arasında, 54 bin 83 aşıyla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ilk sırada yer aldı. İkinci en fazla aşı uygulanan hastane ise 39 bin 826 aşıyla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Üçüncü sırayı ise 29 bin 175 aşıyla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi aldı.

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ VERİLERİ DEĞERLENDİRDİ

Verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, hastalığın ciddiyetine dair bilgi verdi. Kuduzun santral sinir sistemini etkileyen ölümcül bir hastalık olduğunu vurgulayan Güner, hızlı müdahale gerekliliğine dikkat çekti. İstanbul’da 7/24 hizmet veren 25 kuduz aşı merkezi bulunduğunu belirtti.

KUDUZ İLE MÜCADELEDE GELİNEN NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİ

Güner, deri bütünlüğü bozulduğunda, tırmıklamalarda veya ısırmalarda profilaktik uygulamaların önemine işaret etti. Kuduzla mücadelede planlama ve organizasyonun uzun sürelerdir devam ettiğini dile getiren Güner, Türk sağlık sisteminin ihtiyaçları karşılamada önemli adımlar attığını aktardı.

ERKEN MÜDAHALE İLE GERİ DÖNÜŞ MÜMKÜN

Vatandaşlara kuduz konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulunan Güner, sahipsiz hayvanlarla ve diğer hayvanlarla temas sırasında yaralanmalardan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi. Herhangi bir tırmık ya da doku bütünlüğünde zedelenme durumunda en yakın sağlık kuruluşuna ya da belirtilen kuduz aşı merkezlerine başvurulması gerektiğini vurguladı. Erken müdahale ile hastalığın tamamen geri dönüşümünün mümkün olduğunu belirtti.

DÜNYA GENELİNDE HER YIL 59 BİNDEN FAZLA KİŞİ KUDUZ NEDENİYLE ÖLÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl dünya genelinde 59 binden fazla kişi kuduz nedeniyle yaşamını yitiriyor. Kuduz hastalığının kuluçka süreci, bir hayvan tarafından ısırılmayı takiben genellikle 14-90 gün sürüyor. Klinik belirtiler ortaya çıktıktan sonra ölümle sonuçlanan kuduz hastalığı, aşı ile yüzde 100 tedavi edilebiliyor.