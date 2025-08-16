Liverpool Taraftarı Yine Irkçı Saldırı!

ANTONİNE SEMENYO’NUN MARUZ KALDIĞI IRKÇI SALDIRI

İngiltere Premier Ligi sezonun açılışında Liverpool ile Bournemouth arasındaki maçta, Ganalı oyuncu Antoine Semenyo, bir Liverpool taraftarının ırkçı sözleriyle karşılaştı. Maçın 29. dakikasında, Semenyo’ya yönelik hakaretler üzerine hakem Anthony Taylor maçı bir süre durdurma gereği duydu.

MERSİSDE POLİSİNDEN AÇIKLAMA

Merseyside polisi, futbolcuya yapılan ırkçı saldırının faali olan 47 yaşındaki şahsın Anfield Stadyumu’ndan çıkarıldığını ve hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

SOCİAL MEDYA AÇIKLAMASI

Antoine Semenyo, sosyal medya platformu Instagram üzerinden destek verenlere teşekkür ederek, “Anfield’daki dün gece, bir kişinin sözleri yüzünden değil, tüm futbol ailesi bir arada durduğu için sonsuza dek aklımda kalacak.” dedi. Destek olan takım arkadaşları, Liverpool oyuncuları ve Premier Lig yetkililerine teşekkür eden Semenyo, yaşanan hadiseye karşı birlikte duruş sergilendiğini belirtti.

FUTBOLUN ÖNEMİ VE UFOLE ADANMIŞLIK

Liverpool’un 4-2 galip geldiği maçta iki gol atan Semenyo, bu anların, sahada gerçek önemli dilin konuşulduğunu vurgulayarak, “İşte bu yüzden oynuyorum – böyle anlar için, takım arkadaşlarım için, bu güzel oyunun ne olabileceğine inanan herkes için.” dedi. Premier Lig ve Liverpool, yaptığı açıklamalarla Semenyo’nun yanında olduklarını, yaşanan olayı kınadıklarını belirtti.