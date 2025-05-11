Liverpool Ve Arsenal Berabere Kaldı

İNGİLTERE PREMİER LİG’DE HEYECAN DOLU MAÇ

İngiltere Premier Lig’in 36. hafta karşılaşmasında Liverpool, Anfield Stadyumu’nda Arsenal ile mücadele etti. Maç, 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

KAZANAN OLAMADI

Liverpool, maçın başlama düdüğünden sadece 20 dakika sonra Cody Gakpo ve 21. dakikada Luis Diaz’ın golleriyle 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla noktalandı. Ancak Arsenal, ikinci yarının başında 47. dakikada Gabriel Martinelli ve 70. dakikada Mikel Merino’nun golleri sayesinde durumu eşitledi.

Mücadelenin 79. dakikasında Arsenal’da ikinci golü atan Merino, kırmızı kart görünce takımını 10 kişi bıraktı.

LIVERPOOL’UN BAŞARISI

Liverpool, bu sonuçla birlikte toplamda 83 puana ulaştı ve daha önce ilan ettiği şampiyonluğunu pekiştirdi. Arsenal ise puanını 68’e çıkardı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Brighton ile deplasmanda karşılaşacak. Arsenal ise Newcastle United’ı evinde ağırlayacak.