Londra’da Filistin’e Destek Yürüyüşü

İNGİLTERE’DE YASAKLI ÖRGÜTE DESTEK EYLEMİ

İngiltere’de yasaklı olarak ilan edilen “Palestine Action” grubuna destek amacıyla düzenlenen eyleme polis müdahale etti. Geçtiğimiz ay terör örgütü olarak tanınan “Palestine Action”a destek vermek için Londra’daki Parlamento Meydanı’nda bir araya gelen protestocular, yerel saatle 13.00’te eylemlerine başladı. Eylemciler, yanlarında boş pankartlar ve kalemler getirerek, “Soykırıma karşıyım, Palestine Action’ı destekliyorum” ifadelerini yazdı.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

İngiltere’de, İsrail ile iş yapan firmalara karşı yürütülen eylemleriyle tanınan grup, geçtiğimiz ay İngiliz askeri uçaklarına boya püskürterek gerçekleştirdiği eylem sonrası yasaklanmıştı. Londra Metropolitan Polisi, “Palestine Action”ın yasaklı örgütlerden biri olduğunu hatırlatarak, eyleme katılan birçok kişiyi gözaltına aldı. Gösteri, daha önce benzer eylemleri organize eden “Defend Our Juries” grubu tarafından gerçekleştirilmişti. Londra Metropolitan Polisi, 5 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, “Palestine Action” grubuna destek veren kişilerin düzenleyeceği eylemde göstericilerin “kitlesel şekilde gözaltına alınabileceği” uyarısını yapmıştı.

GRUBUN YASAKLANMA SÜRECİ

“Palestine Action”, 2020 yılında kurulmasına rağmen, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar sonrası gerçekleştirdiği eylemlerle dikkat çekmişti. Özellikle İsrail ile iş yapan şirketlerin faaliyetlerini durduran eylemler gerçekleştiren grup, geçen yıl İsrail savunma şirketi Elbit Systems’ın Bristol’daki fabrikasındaki eylemiyle buradaki dron üretimini etkilemişti. “Thales” adlı savunma sanayisi firmasının denizaltı parçaları ürettiği Glasgow’daki fabrikada gerçekleştirdiği eylemde ise, İngiliz hükümetinin açıkladığına göre 1 milyon sterlinlik zarar oluşmuştu.

“Palestine Action”ın terör örgütü olarak ilan edilmesi yönünde ilk adım, 20 Haziran’da Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire’daki Brize Norton hava üssünde yapılan eylemden sonra atılmıştı. Grup üyeleri, hava üssüne girerek 2 İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve eylem yerine Filistin bayrağı bırakmıştı. İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu eylem üzerine “Palestine Action”ı, Avrupa’da faaliyet gösteren 2 aşırı sağcı ve ırkçı örgütle birlikte terör örgütü ilan etmeyi hedefleyen bir tasarıyı parlamentoya sunmuştu. Tasarı, Avam Kamarası’nda 2 Temmuz’da, Lordlar Kamarası’nda ise 3 Temmuz’da onaylanmıştı.

YASAKLAMANIN SONUÇLARI VE GÖZALTILAR

“Palestine Action” grup, yürütmenin durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş fakat mahkeme 4 Temmuz’da bu talebi reddetmişti. Grup, 5 Temmuz itibarıyla yasaklı örgütler arasına katılmış ve yasak yürürlüğe girdikten sonra gruba üyelik ya da destek ifade etmenin 14 yıla kadar hapisle cezalandırılması sağlanmıştı. Ayrıca, grubun adını taşıyan tişört veya rozet takmanın da 6 aya kadar hapisle sonuçlanabileceği belirtilmişti. Yasağın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana gruba destek veren yüzlerce kişi gözaltına alındı.