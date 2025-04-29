Londra’da Trafo Yangını: 80 Kişi Tahliye

YANGIN İHBARI VE MÜDAHALE

İngiltere’nin başkenti Londra’da itfaiye, Maida Vale bölgesinde bulunan bir trafodan yerel saatle 05.30 (TSİ 07.30) sıralarında bir yangın ihbarı alıyor. Şehrin çeşitli noktalarından görülen yoğun dumanlara müdahale eden itfaiye ekipleri, trafonun bitişiğinde bulunan bir binanın çatısının alev alması nedeniyle binayı tahliye ediyor.

80 KİŞİ GÜVENLİ BİR YERE TAHLİYE EDİLDİ

Londra İtfaiye Teşkilatı, yangına 15 araç ve 100’den fazla personelle müdahale ediyor. Çatısı alev alan binadan yaklaşık 80 kişi güvenli bir yere tahliye ediliyor. Londra İtfaiyesi, bölgede ikamet eden vatandaşlara pencere ve kapılarını kapatma uyarısında bulunurken, bölgeden uzak durmaları gerektiğini belirtiyor. Yangının sebebi ise henüz netlik kazanmış değil. Kentte daha önce, geçen ay Heathrow Havalimanı’na enerji sağlayan bir trafoda da yangın çıkmış ve uçuşlar yaklaşık 24 saat boyunca gerçekleştirilememişti.